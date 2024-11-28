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Основатель Facebook Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго

13:41, 28 ноября 2024
Представитель Meta сказал, что Цукерберг «благодарен» за приглашение на ужин.
Основатель Facebook Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго
Источник фото: business-standard.com
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Основатель Facebook Марк Цукербег 27 ноября совершил поездку в Мар-а-Лаго, где встретился с новоизбранным президентом Дональдом Трампом и членами его будущей второй администрации.

Генеральный директор Meta был замечен в присутствии большой охраны и персонала во время вечернего пребывания в частном клубе Трампа в Палм-Бич, сообщило POLITICO лицо, непосредственно знакомое.

На Fox News заместитель председателя штаба Трампа Стивен Миллер подтвердил сообщение POLITICO о том, что Цукерберг был там, сказав, что он «очень четко заявил о своем желании быть сторонником и участником этих изменений, которые мы видим по всей Америке, во всем мире это движение за реформы, возглавляемом Дональдом Трампом».

Спикер Meta также подтвердил встречу, отметив в заявлении, что Цукерберг был «благодарен» за приглашение присоединиться к Трампу на ужин и встретиться с другими членами новой администрации. Пресс-секретарь сказал: «Это важное время для будущего американских инноваций».

В последние годы Трамп публично критиковал Цукерберга за его решение выделить сотни миллионов долларов на инфраструктуру выборов в 2020 году, которую Трамп назвал вмешательством в выборы. Трамп неоднократно предлагал заключить в тюрьму Цукерберга и угрожал сделать это, если он потратит аналогичные расходы на избирательную инфраструктуру в этом году.

Но в октябре Трамп сказал подкасту Bussin' With The Boys, что чувствует себя лучше в отношении Цукерберга, сказав, что «приятно», что на этот раз он «остается вне выборов», и выразил благодарность за то, что Цукерберг позвонил ему после попытки покушения на убийство 13 июля в штате Пенсильвания.

«Посмотрим, что из этого выйдет», - сказал Миллер Fox News о заинтересованности Цукерберга в сотрудничестве с Трампом. «И Марк, очевидно, у него есть собственный интерес, у него есть собственная компания и собственный план, но он четко дал понять, что хочет поддержать национальное обновление Америки под руководством Трампа», - добавил заместитель председателя штаба Трампа.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп Марк Цукерберг

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