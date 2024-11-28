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Засновник Facebook Марк Цукерберг зустрівся з Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго

13:41, 28 листопада 2024
Представник Meta сказав, що Цукерберг «вдячний» за запрошення на вечерю.
Засновник Facebook Марк Цукерберг зустрівся з Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго
Джерело фото: business-standard.com
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Засновник Facebook Марк Цукербег 27 листопада здійснив поїздку до Мар-а-Лаго, де зустрівся з новообраним президентом Дональдом Трампом і членами його майбутньої другої адміністрації.

Генеральний директор Meta був помічений у присутності великої охорони та персоналу під час вечірнього перебування в приватному клубі Трампа в Палм-Біч, повідомила POLITICO особа, яка безпосередньо знайома.

На Fox News заступник голови штабу Трампа Стівен Міллер підтвердив повідомлення POLITICO про те, що Цукерберг був там, сказавши, що він «дуже чітко заявив про своє бажання бути прихильником і учасником цих змін, які ми бачимо по всій Америці, у всьому світі цього руху за реформи, який очолює Дональд Трамп».

Речник Meta також підтвердив зустріч, зазначивши в заяві, що Цукерберг був «вдячний» за запрошення приєднатися до Трампа на вечерю та зустрітися з іншими членами нової адміністрації. Прес-секретар сказав: «Це важливий час для майбутнього американських інновацій».

Останніми роками Трамп публічно критикував Цукерберга за його рішення виділити сотні мільйонів доларів на інфраструктуру виборів у 2020 році, що Трамп назвав втручанням у вибори. Трамп неодноразово пропонував ув'язнити Цукерберга і погрожував зробити це, якщо він витратить аналогічні витрати на виборчу інфраструктуру цього року.

Але у жовтні Трамп сказав підкасту Bussin' With The Boys, що почувається краще щодо Цукерберга, сказавши, що «приємно», що цього разу він «залишається поза виборами», і висловив вдячність за те, що Цукерберг подзвонив йому після спроби замаху на вбивство 13 липня у штаті Пенсільванія.

«Подивимося, що з цього вийде», — сказав Міллер Fox News про зацікавленість Цукерберга у співпраці з Трампом. «І Марк, очевидно, у нього є власний інтерес, у нього є власна компанія та власний план, але він чітко дав зрозуміти, що хоче підтримати національне оновлення Америки під керівництвом Трампа», додав заступник голови штабу Трампа.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп Марк Цукерберг

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