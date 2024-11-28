Російська ядерна риторика на сьогодні не спричиняє реальних загроз, — джерело в сфері оборони

Російська ядерна риторика на сьогодні не спричиняє реальних загроз, тому що це означало б розрив російсько-китайських відносин.

Російська ядерна риторика на сьогодні не тягне за собою реальних загроз. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на джерело у сфері безпеки і оборони України.

За словами джерела, реальна ядерна ескалація означала б розрив російсько-китайських відносин.

«Станом на сьогодні не вірю в реальне підґрунтя ядерної риторики рф, оскільки це означало б розрив відносин із Китаєм», - сказав співрозмовник.

Водночас, за словами джерела, йдеться про можливість застосування і стратегічної, і тактичної зброї.

Співрозмовник додав, що Китай відіграє ключову роль на міжнародній арені, і його позиція недопущення застосування ядерного озброєння залишається незмінною.

Раніше повідомлялося, що Путін знову почав погрожувати Україні ударами ракетами «Орєшник» по так званих «центрах прийняття рішень», маючи на увазі Київ.

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