Российская ядерная риторика на сегодняшний день не вызывает реальных угроз, — источник в сфере обороны

Российская ядерная риторика на сегодняшний день не вызывает реальных угроз, потому что это означало бы разрыв российско-китайских отношений.

Российская ядерная риторика на сегодняшний день не влечет реальных угроз. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в сфере безопасности и обороны Украины.

По словам источника, реальная ядерная эскалация означала бы разрыв российско-китайских отношений.

«По состоянию на сегодняшний день не верю в реальную основу ядерной риторики РФ, поскольку это означало бы разрыв отношений с Китаем», - сказал собеседник.

В то же время, по словам источника, речь идет о возможности применения и стратегического и тактического оружия.

Собеседник добавил, что Китай играет ключевую роль на международной арене, и его позиция недопущения применения ядерного вооружения остается неизменной.

Ранее сообщалось, что Путин снова начал угрожать Украине ударами ракетами «Орешник» по так называемым «центрам принятия решений», имея в виду Киев.

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