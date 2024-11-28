В Финляндии запустят завод по производству дронов для Украины

Summa Defence Ltd открывает завод беспилотников в Европе для поддержки обороноспособности Украины.

Финская компания Summa Defence Ltd в сотрудничестве с украинскими партнерами запускает завод по производству беспилотников в Финляндии. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на пресс-релиз компании.

Основная цель завода - масштабировать производство беспилотников для боевых действий в Украине, а также ввести промышленное изготовление дронов в Европе. Старт массового производства запланирован на первую половину 2025 года.

По словам генерального директора Summa Defence Ltd Юсси Холопайнена, спрос на беспилотные технологии в оборонной и гражданской сферах растет: «Спрос на беспилотные технологии и производственные мощности является высоким. Беспилотники будут поставляться не только в Украину, но и по всему Европейскому Союзу и странам НАТО. Дроны станут постоянной частью общества, играя жизненно важную роль в обеспечении критически важных общественных функций в гражданском, оборонном секторах и секторе безопасности».

Для реализации проекта будет создана дочерняя компания Summa Drones Ltd, которая организует совместное предприятие с украинскими партнерами. Мажоритарная доля в предприятии будет принадлежать Summa Drones. С украинской стороны участие принимают компании «Корт», Elf Systems, Skyassist и MPS Development.

Кроме воздушных дронов, завод планирует производство наземных и морских беспилотников. Эта инициатива является стратегической инвестицией, направленной на укрепление оборонного потенциала Украины и союзников в Европе.

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