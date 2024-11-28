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У Фінляндії запустять завод із виробництва дронів для України

17:41, 28 листопада 2024
Summa Defence Ltd відкриває завод безпілотників у Європі для підтримки обороноздатності України.
У Фінляндії запустять завод із виробництва дронів для України
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Фінська компанія Summa Defence Ltd у співпраці з українськими партнерами запускає завод із виробництва безпілотників у Фінляндії. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на пресреліз компанії.

Основна мета заводу — масштабувати виробництво безпілотників для бойових дій в Україні, а також запровадити промислове виготовлення дронів у Європі. Старт масового виробництва запланований на першу половину 2025 року.

За словами генерального директора Summa Defence Ltd Юссі Холопайнена, попит на безпілотні технології в оборонній та цивільній сферах зростає: «Попит на безпілотні технології та виробничі потужності є високим. Безпілотники будуть поставлятися не тільки в Україну, а й по всьому Європейському Союзу та країнам НАТО. Дрони стануть постійною частиною суспільства, відіграючи життєво важливу роль у забезпеченні критично важливих суспільних функцій у цивільному, оборонному та безпековому секторах».

Для реалізації проєкту буде створено дочірню компанію Summa Drones Ltd, яка організує спільне підприємство з українськими партнерами. Мажоритарна частка у підприємстві належатиме Summa Drones. З українського боку участь беруть компанії «Корт», Elf Systems, Skyassist та MPS Development.

Окрім повітряних дронів, завод планує виробництво наземних та морських безпілотників. Ця ініціатива є стратегічною інвестицією, спрямованою на зміцнення оборонного потенціалу України та союзників у Європі.

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зброя Фінляндія

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