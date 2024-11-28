Які документи потрібно мати пенсіонеру для успішного результату відеоідентифікації

Для успішного проходження відеоідентифікації потрібно мати документ, що засвідчує особу.

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Пенсіонеру для успішного проходження відеоідентифікації потрібно мати документ, що засвідчує його особу. Як правило, це паспорт громадянина України).

Про це нагадали у ПФУ.

Якщо пенсію призначено дітям, то для відеоідентифікації необхідне свідоцтво про народження.

А у разі, якщо при відеоідентифікації присутній законний представник або помічник пенсіонера, крім свого документа, що засвідчує особу, він повинен надати документ, який підтверджує повноваження законного представника.

Також у Пенсійному фонді пояснили, як часто ВПО треба проходити відеоідентифікацію.

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