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В Николаеве женщина с газовым баллончиком ограбила аптеку

18:16, 28 ноября 2024
32-летняя женщина распылила баллончик в лицо сотруднице аптеки и украла деньги из кассы.
В Николаеве женщина с газовым баллончиком ограбила аптеку
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Центральный районный суд Николаева рассмотрел ходатайство о применении меры пресечения к 32-летней женщине, ограбившей аптеку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Женщина зашла в аптеку, подошла к работнице и распылила ей в лицо газ из баллончика Терен-1. После этого она оттолкнула работницу от кассы, преодолев сопротивление, и забрала из кассы 6400 гривен.

Сотрудница аптеки пыталась остановить подозреваемую, во время столкновения в последнюю выпустила из рук телефон и сумочку. После этого злоумышленница покинула аптеку. Фармацевт получила ожоги роговиц обоих глаз.

В судебном заседании подозреваемая вину признала, насчет сути подозрения ничего не сообщила, просила применить к ней меру пресечения не связанную с содержанием под стражей.

По результатам рассмотрения, следственный судья приняла применить к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 121 120 гривен.

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ограбление Николаев

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