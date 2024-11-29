В Черкасской области разоблачили администраторов сообществ, публиковавших данные о местах вручения повесток

Администраторам интернет-сообществ теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении жителям городов Умань и Черкассы по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 36-летние мужчины в разные периоды с января по октябрь 2024 года администрировали группы в интернет-мессенджерах.

Подозреваемые создали эти группы для уклоняющихся от мобилизации. В них распространялась информация о местах, где представители ТЦК вручают повестки, а также маршруты их передвижения.

«Благодаря массовому разглашению таких сведений, местные жители имели возможность избегать встреч с работниками ТЦК и полиции.

Это создавало предпосылки для уклонения ими от выполнения конституционной воинской обязанности», - заявили в прокуратуре.

Там отметили, что для обозначения мест вручения повесток и маршрутов перемещения работников ТЦК использовались условные слова и обозначения погодных явлений.

По результатам розыскных действий заблокирована деятельность противоправных Интернет-сообщества.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.