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ВМС Украины первыми полностью перешли на приложение Армия+

15:17, 28 ноября 2024
ВМС первыми завершили переход на цифровой документооборот, на втором месте ССО, на третьем – ДШВ.
ВМС Украины первыми полностью перешли на приложение Армия+
Фото: mod.gov.ua
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Военно-морские силы Украины стали первыми в Вооруженных силах, которые полностью внедрили цифровое приложение Армия+, сообщает Министерство обороны. Все части ВМС уже обработали по крайней мере один электронный рапорт, который был либо согласован, либо отклонен с указанием причин в системе.

В тройку лидеров по интеграции Армия+ также вошли Силы специальных операций (96% частей используют приложение) и Десантно-штурмовые войска (93%).

Лидером по общему количеству обработанных рапортов остается 148-я отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ, которая уже подала более 700 документов через Армия+.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что интеграция цифровых технологий в ВСУ превратилась в соревнование: «За меньше чем месяц у нас сменилась тройка лидеров по интеграции Армия+. И это похоже на настоящее соревнование в ВСУ, кто первый переведет все свои части на работу в цифровом формате. Хочу также отметить Оперативное командование «Запад» Сухопутных войск ВСУ. Как и ВМС, все их воинские части начали обрабатывать рапорты через приложение».

Приложение Армия+, запущенное в августе, уже собрало более 450 000 авторизованных военных и обработало более 35 000 электронных рапортов. Инициатива направлена на ускорение процессов документооборота и упрощение работы военных подразделений.

Ранее мы писали, что в приложении Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы. И более 50% рапортов на смену места службы в Армия+ успешно согласованы.

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