Понад 50% рапортів на зміну місця служби в Армія+ успішно погоджені, — Міноборони

У Міноборони зазначили, що навіть якщо в переведенні відмовлено, система гарантовано повідомить причини негативної відповіді.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що понад 50% рапортів на зміну місця служби в Армія+ успішно погоджені. За її словами, скоро ці військові отримають накази на переведення. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Посадовиця зазначила, що всього з минулої п’ятниці, коли функцію запустили, було оброблено близько 1 000 електронних рапортів.

«Цифри говорять самі за себе – військовослужбовці справді чекали на можливість змінити місце служби без довгих погоджень, бюрократії та безпідставних відмов.

Тепер навіть якщо в переведенні відмовлено, система гарантовано повідомить причини негативної відповіді», - заявила вона.

Наразі найпоширеніші причини відмов:

- Подання рапортів військовими не з лав ЗСУ

- Відсутність висновку з ВЛК (у випадку переведення з бойової частини в тилову)

- Відсутність копій всіх сторінок військового документа із записами про проходження служби.

Раніше ми писали, що у застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.

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