США, Британія та Австралія домовилися про спільне розроблення гіперзвукової зброї

Очікується, що до 2028 року сторони проведуть шість спільних льотних випробувань при фінансуванні в $252 млн.

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Сполучені штати Америки Велика Британія та Австралія вестимуть розроблення та спільні випробування гіперзвукових озброєнь в межах оборонного партнерства AUKUS. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

«Під час реалізації «Компонента 2» AUKUS усі три країни задіюватимуть випробувальні об'єкти одна одної та ділитимуться технічною інформацією з метою реалізовувати проєкт льотних випробувань та експериментів із гіперзвуком», - йдеться у заяві.

Країни планують об'єднати наявні у Вашингтона, Лондона і Канберри напрацювання в межах цього проекту. Очікується, що до 2028 року сторони проведуть шість спільних льотних випробувань при фінансуванні в $252 млн. При цьому мова піде про технології, потрібні і для наступальних, і для оборонних озброєнь.

Співпраця має прискорити розвиток таких базових для гіперзвукової зброї технологій, як жароміцні сплави, вдосконалені рухові установки, системи наведення та управління.

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