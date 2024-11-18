США, Британия и Австралия договорились о совместной разработке гиперзвукового оружия

Ожидается, что к 2028 году стороны проведут шесть совместных летных испытаний при финансировании в $252 млн.

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Соединенные штаты Америки Великобритания и Австралия будут проводить разработки и совместные испытания гиперзвуковых вооружений в рамках оборонного партнерства AUKUS. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

«При реализации «Компонента 2» AUKUS все три страны будут задействовать испытательные объекты друг друга и будут делиться технической информацией с целью реализовывать проект летных испытаний и экспериментов с гиперзвуком», - говорится в заявлении.

Страны планируют объединить имеющиеся у Вашингтона, Лондона и Канберры наработки в рамках этого проекта. Ожидается, что к 2028 году стороны проведут шесть совместных летных испытаний при финансировании в $252 млн. При этом речь пойдет о технологиях, необходимых и для наступательных, и для оборонных вооружений.

Сотрудничество должно ускорить развитие таких базовых для гиперзвукового оружия технологий, как жаропрочные сплавы, усовершенствованные двигательные установки, системы наведения и управления.

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