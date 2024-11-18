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В Украине стартовал отбор прокуроров на руководящие должности для наполнения кадрового резерва

21:26, 18 ноября 2024
Кандидаты могут подать документы на одну или несколько должностей.
В Украине стартовал отбор прокуроров на руководящие должности для наполнения кадрового резерва
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18 ноября стартовал отбор прокуроров для наполнения кадрового резерва на руководящие должности областных и окружных прокуратур. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Кандидати можуть подати документи на одну або декілька посад. 

Кінцевий термін подання документів: 6 грудня 2024 року (16:45).

Які особливості добору та його основні етапи?

Головна мета добору — сформувати кадровий резерв для заміщення посад в обласних та окружних прокуратурах. Зокрема, резерв формується на такі посади:

- керівник обласної прокуратури;

- перший заступник та заступник керівника обласної прокуратури;

- керівник окружної прокуратури.

Процес добору складається з шести основних етапів:

  1. подання кандидатами документів для участі в доборі;
  2. перевірка поданих кандидатами документів та оцінка презентації;
  3. виконання практичного завдання;
  4. проведення перевірки доброчесності кандидатів Комісією;
  5. проведення співбесіди;
  6. визначення результатів добору та прийняття рішення про затвердження кадрового резерву.

Хто може брати участь у доборі?

Участь у доборі на заміщення вакантних посад можуть брати виключно діючі прокурори. Для посад керівників окружних прокуратур — діючі прокурори зі стажем роботи на посадах прокурорів не менше 3 років. На посади керівників обласних прокуратур, перших заступників та заступників — не менше 5 років.

Не зможуть взяти участь у доборі прокурори, повноваження яких зупинено у зв’язку із відстороненням від посади згідно з пунктами 3-5 частини першої статті 64 Закону України «Про прокуратуру», а також прокурори, які були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Які документи треба подати для участі у доборі? Які терміни?

Прокурори, які мають намір взяти участь у доборі, у встановлені строки подають особисто до кадрових підрозділів обласних прокуратур, у яких вони обіймають посади, а прокурори Офісу Генерального прокурора – до Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора, або на офіційні електронні адреси (перелік підрозділів, їх адреси додаються, додаток 4), в паперовому чи електронному вигляді:

–  письмову заяву про участь у доборі (форми заяв додаються, додаток 5);

–   презентацію, в якій у довільній формі викладається бачення розвитку органу прокуратури, у якому кандидат претендує на включення до кадрового резерву (обласна чи окружна прокуратура відповідно), яка повинна відповідати пункту 1.2 розділу I згаданої вище Методології;

–   автобіографію.

Кадрові підрозділи, окрім зазначених вище документів, у триденний строк після завершення строку для подання документів кандидатами передають до Комісії стосовно кожного з них:

–  біографічну довідку за формою, визначеною у Положенні про організацію кадрової роботи в органах прокуратури України, затвердженому наказом Генерального прокурора від 10 лютого 2022 року № 25;

–   звіти про результати оцінювання якості роботи прокурора за останні три роки.

Прокурор може подати заяву для участі в доборі на одну або декілька категорій адміністративних посад в обласних та окружних прокуратурах. У разі подачі заяв на декілька категорій адміністративних посад, пакет документів формується окремо.

Прокурор засвідчує відповідність оригіналу письмових документів власним підписом, а електронних документів – кваліфікованим електронним підписом.

Кадрові підрозділи передають до Комісії документи в електронному вигляді. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи. Скановані копії документів повинні бути якісно виготовленими, доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації. Загальний розмір усіх файлів не може перевищувати 20 мегабайт.

Кінцевий термін подачі документів — 6 грудня 2024 року (16:45 за київським часом).

Прокурор може подати заяву для участі в доборі на одну або декілька посад в обласних та окружних прокуратурах. У разі подачі заяв на декілька категорій адміністративних посад, пакет документів формується окремо.

Куди звернутись, якщо залишилися питання?

Додаткову інформацію з питань проведення добору надає Поліщук В’ячеслав Володимирович, прокурор відділу роботи з кадрами Офісу Генерального прокурора.

Тел.: (044) 596-73-66.

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