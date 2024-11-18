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Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине бить по РФ на расстояние до 300 км

21:08, 18 ноября 2024
Администрация Байдена разрешила применение своего оружия на расстояние до 300 километров вглубь российской территории – Жозеп Боррель.
Жозеп Боррель заявил, что США разрешили Украине бить по РФ на расстояние до 300 км
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Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что США дали разрешение Украине наносить удары по российской территории на глубину до 300 километров. Об этом он сказал по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

На вопрос о том, почему администрация Джо Байдена решила разблокировать дальнобойные удары по России именно сейчас, Боррель сказал: «Администрация Байдена позволила применение свого оружия на расстояние до 300 километров вглубь российской территории».

«То есть речь идет о радиусе в 300 километров. Это не так и много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не достигает далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю», – добавил он.

Он также заявил, что главы МИД ЕС не приняли совместного решения об отмене ограничений по применению западного оружия на территории РФ.

«Каждая страна решает сама», – сказал он.

Добавим, у Байдена уклонились от прямого ответа относительно разрешения Украине бить ракетами ATACMS по РФ.

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США россия Украина

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