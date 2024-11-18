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Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні бити по РФ на відстань до 300 км

21:08, 18 листопада 2024
Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї зброї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території — Жозеп Боррель.
Жозеп Боррель заявив, що США дозволили Україні бити по РФ на відстань до 300 км
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Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив, що США дали дозвіл Україні завдавати ударів по російській території на глибину до 300 кілометрів. Про це він сказав за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, пише «Європейська правда».

На питання про те, чому адміністрація Джо Байдена вирішила розблокувати далекобійні удари по Росії саме зараз, Боррель сказав: «Адміністрація Байдена дозволила застосування своєї зброї на відстань до 300 кілометрів углиб російської території».

«Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю», – сказав він.

Він також заявив, що глави МЗС ЄС не ухвалили спільного рішення про скасування обмежень на застосування західної зброї на території РФ.

«Кожна країна вирішує сама», - сказав він.

Добавим, у Байдена ухилилися від прямої відповіді щодо дозволу Україні бити ракетами ATACMS по РФ.

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США росія Україна

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