У Байдена ухилилися від прямої відповіді щодо дозволу Україні бити ракетами ATACMS по РФ

У Білому домі зазначили, що США обіцяли відреагувати на рішення Росії залучити північнокорейських військ.

Фото: mind.ua

Представники Білого дому не дали прямої відповіді щодо дозволу застосування Україною ракет ATACMS проти військових цілей у Росії, але зробили натяк, що розробляли відповідь щодо співпраці РФ та Північної Кореї, пише The New York Times

Заступник радника президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джон Файнер, відмовився підтвердити надання дозволу.

Однак, за його словами, США обіцяли відреагувати на рішення Росії залучити північнокорейських військ.

«Якщо є обставини, які розвиваються і змінюються, ви знаєте, ми будемо розвиватися і змінюватися, щоб відповідати їм і дозволити українцям продовжувати захищати свою територію і свій суверенітет», – сказав Файнер.

Раніше ми писали, що дозвіл Байдена бити по Росії ракетами великої дальності ATACMS стосується Курської області.

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