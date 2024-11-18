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У Байдена уклонились от прямого ответа относительно разрешения Украине бить ракетами ATACMS по РФ

17:48, 18 ноября 2024
В Белом доме отметили, что США обещали отреагировать на решение России привлечь северокорейские войска.
У Байдена уклонились от прямого ответа относительно разрешения Украине бить ракетами ATACMS по РФ
Фото: mind.ua
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Представители Белого дома не дали прямого ответа на разрешение применения Украиной ракет ATACMS против военных целей в России, но сделали намек, что разрабатывали ответ о сотрудничестве РФ и Северной Кореи, пишет The New York Times.

Заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Файнер отказался подтвердить предоставление разрешения.

Однако, по его словам, США обещали отреагировать на решение России привлечь северокорейские войска.

«Если есть обстоятельства, которые развиваются и меняются, вы знаете, мы будем развиваться и меняться, чтобы соответствовать им и позволить украинцам продолжать защищать свою территорию и свой суверенитет», – сказал Файнер.

Ранее сообщалось, что разрешение Байдена бить по России ракетами большой дальности ATACMS касается Курской области.

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США Украина Джо Байден

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