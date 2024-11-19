На Кировоградщине ракета упала и не сорвалась неподалеку от одного из населенных пунктов

В Кировоградской области методом контролируемого подрыва обезвредили часть российской ракеты, которая не взорвалась.

Фото: kg.npu.gov.ua

Полиция Кировоградской области сообщила об обезвреживании боевой части сбитой российской крылатой ракеты, которая упала неподалеку от одного из населенных пунктов региона.

Часть ракеты не сдетонировала, и местные жители вызвали специалистов взрывотехнической службы. С помощью специального оборудования боевую часть обнаружили под слоем почвы. Ее уничтожили на месте методом контролируемого подрыва с соблюдением всех мер безопасности.

Правоохранители напоминают гражданам об опасности контакта с взрывчатыми предметами. В случае обнаружения подозрительных объектов нужно отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке по номеру «102».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.