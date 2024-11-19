В Харькове разоблачили милиционера, который планировал переправить военнообязанного в Молдову, — ГБР

За 7,5 тысяч долларов человек должен был попасть в соседнюю страну пешком в сопровождении подельников правоохранителя.

Государственное бюро расследований разоблачило правоохранителя из Харькова, который планировал переправить военнообязанного в Молдову за 7,5 тысячи долларов. Об этом сообщает ГБР.

Указывается, что в октябре этого года мужчина встретился с правоохранителем, чтобы получить консультацию по законным способам выезда за пределы государства. Последний дал понять, что это можно сделать исключительно за деньги и незаконным способом.

Он гарантировал, что, используя служебное удостоверение, беспрепятственно переправит мужа сначала в Одессу, где разместит его в гостинице. В дальнейшем его встретят сообщники, которые доставят на границу с Молдовой.

«Муж должен был попасть в соседнюю страну пешком в сопровождении сообщников правоохранителя, используя средства маскировки, чтобы не быть уличенными пограничниками. На молдавской стороне границы беглеца должны были ждать другие люди, которые должны помочь с оформлением документов и размещением», — рассказали в ГБР.

Получив задаток, правоохранитель приобрел два билета на поезд из Харькова в Одессу и лично сопровождал своего клиента. Поездку спланировал в выходные дни.

По прибытии в Одессу оба поселились в одной из гостиниц, а после получения остальных денег правоохранитель был задержан.

Ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.