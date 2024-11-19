У Харкові викрили правоохоронця, який планував переправити військовозобов’язаного до Молдови, — ДБР

За 7,5 тисяч доларів чоловік мав потрапити у сусідню країну пішки у супроводі спільників правоохоронця.

Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця з Харкова, який планував переправити військовозобов’язаного до Молдови за 7,5 тисяч доларів. Про це повідомляє ДБР.

Вказується, що у жовтні цього року чоловік зустрівся із правоохоронцем, щоб отримати консультацію щодо законних способів виїзду за межі держави. Останній дав зрозуміти, що це можна зробити виключно за гроші та у незаконний спосіб.

Він гарантував, що використовуючи службове посвідчення безперешкодно переправить чоловіка спочатку до Одеси, де розмістить його у готелі. Надалі його зустрінуть спільники, які доставлять до кордону з Молдовою.

«Чоловік мав потрапити у сусідню країну пішки у супроводі спільників правоохоронця, використовуючи засоби маскування аби не бути викритим прикордонниками. На молдовському боці кордону втікача мали чекати інші люди, які мали допомогти з оформленням документів та розміщенням», — розповіли в ДБР.

Отримавши завдаток правоохоронець придбав два квитки на потяг з Харкова до Одеси та особисто супроводжував свого клієнта. Поїздку спланував у свої вихідні дні.

Після прибуття до Одеси обидва поселилися в одному з готелів, а після отримання решти грошей правоохоронця було затримано.

Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленню осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до злочину.

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