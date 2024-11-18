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Борис Джонсон закликав дати Україні кредит на $500 млрд і назвати дату її вступу в НАТО

17:36, 18 листопада 2024
Борис Джонсон зазначив, що настав час надати українцям фінансову вогневу міць для виживання і перемоги.
Борис Джонсон закликав дати Україні кредит на $500 млрд і назвати дату її вступу в НАТО
Фото: radiosvoboda.org
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Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон закликав надати Україні кредит у розмірі 500 млрд доларів, щоб країна могла завершити війну, а також назвати дату, коли Україна вступить в НАТО. Відповідну заяву на своїй сторінці у соцмережі Х Джонсон зробив з нагоди наближення 1000-го дня повномасштабного вторгнення Росії.

Борис Джонсон назвав чудовою новиною, що президент США Джо Байден нарешті дав українцям дозвіл на використання ракет ATACMS проти російських баз, а також додав, що Британія і Франція повинні негайно симетрично ухвалити рішення щодо використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.

«Крім того, настав час надати українцям фінансову вогневу міць для виживання і перемоги в цьому конфлікті, надавши їм кредит на кшталт ленд-лізу у розмірі 500 млрд доларів, який вони будуть в змозі повернути», – вважає колишній прем’єр Британії.

Він заявив, що також  вкрай важливо вирішити питання щодо членства України в НАТО.

 «Це означає, що ми повинні мати мужність і логіку, щоб надати українцям гарантії безпеки, яких вони потребують, і оголосити дату в найближчому майбутньому, коли Україна вступить до НАТО», – зазначив Джонсон.

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США НАТО Україна Борис Джонсон

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