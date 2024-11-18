Практика судів
  1. В Україні

У яких межах надається пільга на оплату водопостачання — роз’яснення

23:59, 18 листопада 2024
У ПФУ нагадали, які існують соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.
У яких межах надається пільга на оплату водопостачання — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді України розповіли, які існують соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.

Пільгові норми на оплату послуг з водопостачання та водовідведення встановлено постановою Кабміну від 6 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

  • З централізованого постачання холодної води  – 2 куб. метри холодної води на одну особу на місяць.
  • З централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води, зокрема у разі перерви постачання гарячої води більш ніж на 14 діб – 3,6 куб. метра холодної води на одну особу на місяць.
  • З централізованого водовідведення – 3,6 куб. метра на одну особу на місяць.
  • За відсутності централізованого водовідведення (за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот – 3,6 куб. метра на одну особу на місяць.
  • У разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності централізованого водопостачання та за наявності вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот – 0,76 куб. метра на одну особу на місяць.
  • З централізованого постачання гарячої води – 1,6 куб. метра гарячої води на одну особу на місяць.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПФУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новою головою Дорадчої групи експертів обрана Оксана Васильченко

Новою секретарем Дорадчої групи експертів обрана представник США Морін О’Коннор.

Президент підписав закон щодо МСЕК, який надає право Кабміну встановлювати умови для проведення дистанційних засідань МСЕК

При підготовці до прийняття в цілому з законопроекту про МСЕК зникла анонсована норма про право особи брати участь у засіданні МСЕК онлайн, а з урахуванням ліквідації МСЕК з 2025 року поки незрозуміло, як співвідноситься новий закон з реформою.

«Я вибачаюся за те, що з трибуни Верховної Ради поставив під сумніви рішення українських судів», – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів повідомив, що у нього не було намірів ставити під сумнів рішення судів, але величезну кількість судових рішень виконати просто неможливо.

Без складного IQ-тесту та іспиту на історію української державності – стала відома фінальна редакція змін для конкурсантів в судді

Стала відома фінальна редакція змін до закону про судоустрій щодо спрощення кваліфікаційного іспиту для кандидатів в судді.

Видатки на прокуратуру в 2025 році збільшать на 2,34 млрд грн порівняно з 2024 роком – проект бюджету до другого читання

Втім, прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів залишиться на рівні 1600 грн.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду