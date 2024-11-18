У яких межах надається пільга на оплату водопостачання — роз’яснення

У ПФУ нагадали, які існують соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.

У Пенсійному фонді України розповіли, які існують соціальні норми, в межах яких надається пільга на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.

Пільгові норми на оплату послуг з водопостачання та водовідведення встановлено постановою Кабміну від 6 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».

З централізованого постачання холодної води – 2 куб. метри холодної води на одну особу на місяць.

З централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води, зокрема у разі перерви постачання гарячої води більш ніж на 14 діб – 3,6 куб. метра холодної води на одну особу на місяць.

З централізованого водовідведення – 3,6 куб. метра на одну особу на місяць.

За відсутності централізованого водовідведення (за наявності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот – 3,6 куб. метра на одну особу на місяць.

У разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності централізованого водопостачання та за наявності вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот – 0,76 куб. метра на одну особу на місяць.

З централізованого постачання гарячої води – 1,6 куб. метра гарячої води на одну особу на місяць.

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