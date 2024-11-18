В каких пределах предоставляется льгота на оплату водоснабжения — разъяснение

23:59, 18 ноября 2024
В ПФУ напомнили, какие существуют социальные нормы, в пределах которых предоставляется льгота на оплату услуг по водоснабжению и водоотводу.
В Пенсионном фонде Украины рассказали, какие существуют социальные нормы, в пределах которых предоставляется льгота на оплату услуг по водоснабжению и водоотводу.
Льготные нормы на оплату услуг по водоснабжению и водоотводу установлены постановлением Кабмина от 6 августа 2014 г. № 409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания».
- С централизованной поставки холодной воды – 2 куб. метры холодной воды на одного человека в месяц.
- Из централизованной поставки холодной воды при отсутствии поставки горячей воды, в частности, в случае перерыва поставки горячей воды более чем на 14 суток – 3,6 куб. метра холодной воды на одного человека в месяц.
- С централизованного водоотвода – 3,6 куб. метра на одного человека в месяц.
- При отсутствии централизованного водоотведения (при наличии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот – 3,6 куб. метра на одного человека в месяц.
- В случае отсутствия централизованного водоотведения (при отсутствии централизованного водоснабжения и при наличии выгребных ям) для вывоза жидких нечистот – 0,76 куб. метра на одного человека в месяц.
- По централизованной поставке горячей воды – 1,6 куб. метра горячей воды на одного человека в месяц.
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