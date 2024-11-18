Россия имеет на вооружении около 300 крылатых ракет Х-101, – источники в Силах обороны Украины

Источник фото: suprotyv.com

Россия владеет примерно 300 крылатыми ракетами Х-101. По информации источника NV в Силах обороны Украины, часть из этих ракет Россия уже использовала во время последних массированных обстрелов украинских городов. В то же время ожидается, что РФ продолжит производство этих ракет, несмотря на западные санкции.

Согласно оценкам украинской военной разведки, российские предприятия военно-промышленного комплекса способны производить 40-50 таких ракет ежемесячно.

В целом Россия может производить ежемесячно от 42 до 56 баллистических и 90-115 крылатых дальнобойных ракет.

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