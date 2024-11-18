В Минсоцполитики рассказали о новых видах помощи для внутренних переселенцев

Министерство социальной политики ввело ряд услуг по поддержке внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Жолнович, передает «Униан».
В частности, речь идет о субсидии на аренду жилья для ВПЛ, расширении сервиса «Муниципальной няни» и поддержанном проживании для пожилых лиц.
«Мы уже приняли постановление Кабмина – действующее пока в пилотных областях, прифронтовых, где больше всего локализовано ВПЛ, а дальше мы будем это масштабировать на всю Украину – вводим постоянную субсидию на аренду жилья, если у семьи ВПЛ не хватает дохода, чтобы обеспечить себе качественную аренду», - рассказала министр.
По ее словам, она не является сторонницей проживания внутренних переселенцев в МТП (местах временного проживания) в условиях, не являющихся для них привычными и удобными.
«И мы тоже понимаем, что очень быстро собственным жильем невозможно будет ВПЛ обеспечить, поэтому остается тот промежуток времени, где будет аренда. И мы хотим сейчас ее сделать более простой, доступной, и часть расходов, на которую мы, как государство, заберем», - отметила Жолнович.
Также она подробнее рассказала об усовершенствовании сервиса «Муниципальная няня» по увеличению оплаты и разрешения одной няни ухаживать за троими детьми.
«Это также касается прифронтовых территорий, там, где мамы не могут отдать детей в садик, чтобы у них была возможность, если это ребенок с инвалидностью, просто отдохнуть, если это мама-ВПО – найти работу и социализироваться», - отметила министр.
Кроме того, она напомнила об услуге поддержанного проживания и стационарного ухода для пожилых людей как самой сложной категории. По словам Жолнович, таким людям не просто нужно предоставить жилье, а очень часто в том жилье должен быть помощник, который поможет им с базовым обслуживанием.
«Поэтому мы уже приступили к закупке такой услуги, работаем с организациями. Потому что для нас очень важно, чтобы это не было интернатов в лесах, чтобы эти люди не были закрыты от мира. Чтобы это были дома в общинах, квартиры, которые они могли выйти погулять и пробыть в социуме», - отметила министр.
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