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В Минсоцполитики рассказали о новых видах помощи для внутренних переселенцев

20:11, 18 ноября 2024
Речь идет о субсидии на аренду жилья для ВПЛ, расширении сервиса «Муниципальной няни» и поддержанном проживании для пожилых.
В Минсоцполитики рассказали о новых видах помощи для внутренних переселенцев
Фото: Корреспондент.net
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Министерство социальной политики ввело ряд услуг по поддержке внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Жолновичпередает «Униан».

В частности, речь идет о субсидии на аренду жилья для ВПЛ, расширении сервиса «Муниципальной няни» и поддержанном проживании для пожилых лиц.

«Мы уже приняли постановление Кабмина – действующее пока в пилотных областях, прифронтовых, где больше всего локализовано ВПЛ, а дальше мы будем это масштабировать на всю Украину – вводим постоянную субсидию на аренду жилья, если у семьи ВПЛ не хватает дохода, чтобы обеспечить себе качественную аренду», - рассказала министр.

По ее словам, она не является сторонницей проживания внутренних переселенцев в МТП (местах временного проживания) в условиях, не являющихся для них привычными и удобными.

«И мы тоже понимаем, что очень быстро собственным жильем невозможно будет ВПЛ обеспечить, поэтому остается тот промежуток времени, где будет аренда. И мы хотим сейчас ее сделать более простой, доступной, и часть расходов, на которую мы, как государство, заберем», - отметила Жолнович.

Также она подробнее рассказала об усовершенствовании сервиса «Муниципальная няня» по увеличению оплаты и разрешения одной няни ухаживать за троими детьми.

«Это также касается прифронтовых территорий, там, где мамы не могут отдать детей в садик, чтобы у них была возможность, если это ребенок с инвалидностью, просто отдохнуть, если это мама-ВПО – найти работу и социализироваться», - отметила министр.

Кроме того, она напомнила об услуге поддержанного проживания и стационарного ухода для пожилых людей как самой сложной категории. По словам Жолнович, таким людям не просто нужно предоставить жилье, а очень часто в том жилье должен быть помощник, который поможет им с базовым обслуживанием.

«Поэтому мы уже приступили к закупке такой услуги, работаем с организациями. Потому что для нас очень важно, чтобы это не было интернатов в лесах, чтобы эти люди не были закрыты от мира. Чтобы это были дома в общинах, квартиры, которые они могли выйти погулять и пробыть в социуме», - отметила министр.

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Минсоцполитики ВПЛ

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