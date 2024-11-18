У Мінсоцполітики розповіли про нові види допомоги для внутрішніх переселенців

Йдеться про субсидію на оренду житла для ВПО, розширення сервісу «Муніципальної няні» та підтримане проживання для літніх осіб.

Фото: Корреспондент.net

Міністерство соціальної політики запровадило низку послуг для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила очільниця відомства Оксана Жолнович, передає «Уніан».

Зокрема, йдеться про субсидію на оренду житла для ВПО, розширення сервісу «Муніципальної няні» та підтримане проживання для літніх осіб.

«Ми вже ухвалили постанову Кабміну – яка діє поки що в пілотних областях, прифронтових, де найбільше локалізовано ВПО, а далі ми будемо це масштабувати на всю Україну - запроваджуємо постійну субсидію на оренду житла, якщо в родини ВПО не вистачає доходу, аби забезпечити собі якісну оренду», - розповіла міністерка.

За її словами, вона не є прихильницею проживання внутрішніх переселенців у МТП (місцях тимчасового проживання) в умовах, які не є для них звичними та зручними.

«І ми теж розуміємо, що дуже швидко власним житлом неможливо буде ВПО забезпечити, тому залишається той проміжок часу, де буде оренда. І ми хочемо зараз її зробити більш простою, доступною, і частину видатків на яку ми, як держава, заберемо», - зазначила Жолнович.

Також вона детальніше розповіла про вдосконалення сервісу «Муніципальна няня» щодо збільшення оплати та дозволу одній няні доглядати трьох дітей.

«Це також стосується прифронтових територій, там, де мами не можуть віддати дітей в садочок, щоб вони мали можливість, якщо це дитина з інвалідністю, просто відпочити, якщо це мама-ВПО – знайти роботу і соціалізуватися», - зазначила міністерка.

Крім того, вона нагадала про послугу підтриманого проживання і стаціонарного догляду для людей літнього віку як найскладнішої категорії. За словами Жолнович, таким людям не просто треба надати житло, а дуже часто в тому житлі має бути помічник, який допоможе їм з базовим обслуговуванням.

«Тому ми вже розпочали закупівлі такої послуги, працюємо з організаціями. Бо для нас дуже важливо, щоб це не були інтернати в лісах, щоб ці люди не були закриті від світу. Щоб це були будинки в громадах, квартири, що вони могли вийти погуляти і буди в соціумі», - наголосила міністерка.

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