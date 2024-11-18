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У Києві шахрай вимагав у бізнесмена $700 тисяч «вирішення питань» із нерухомістю

19:57, 18 листопада 2024
Зв'язки з «посадовцями» не врятували – у Києві затримали шахрая на отриманні частини суми.
У Києві шахрай вимагав у бізнесмена $700 тисяч «вирішення питань» із нерухомістю
Джерело фото: ДБР
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У Києві затримали шахрая, який намагався обманом отримати 700 тисяч доларів від представника комерційного підприємства. Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, у червні 2024 року зловмисник вийшов на бізнесмена, який мав труднощі з реєстрацією права власності на нерухомість, придбану на аукціоні. Шахрай, прикриваючись «зв'язками» з високопосадовцями, пообіцяв допомогти владнати питання із представниками правоохоронних і контролюючих органів, які нібито зацікавилися нерухомістю підприємця. Свої «послуги» він оцінив у 700 тисяч доларів США.

16 листопада правоохоронці затримали фігуранта під час отримання частини суми — 200 тисяч доларів.

Шахраю вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах). Суд вирішує питання про його тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні до схеми особи, зокрема серед правоохоронців і посадовців.

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