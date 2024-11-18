В Киеве мошенник требовал у бизнесмена $700 тысяч «решения вопросов» с недвижимостью

Связи с «чиновниками» не спасли - в Киеве задержали мошенника на получении части суммы.

Источник фото: ГБР

В Киеве задержали мошенника, который пытался обманом получить 700 тысяч долларов от представителя коммерческого предприятия. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, в июне 2024 года злоумышленник вышел на бизнесмена, который имел трудности с регистрацией права собственности на недвижимость, приобретенную на аукционе. Мошенник, прикрываясь «связями» с высокопоставленными чиновниками, пообещал помочь решить вопрос с представителями правоохранительных и контролирующих органов, которые якобы заинтересовались недвижимостью предпринимателя. Свои «услуги» он оценил в 700 тысяч долларов США.

16 ноября правоохранители задержали фигуранта во время получения части суммы - 200 тысяч долларов.

Мошеннику уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах). Суд решает вопрос о его содержании под стражей.

Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к схеме лица, в том числе среди правоохранителей и должностных лиц.

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