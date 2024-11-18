Росія має на озброєнні близько 300 крилатих ракет Х-101, — джерела у Силах оборони України

РФ щомісяця виробляє до 50 ракет Х-101.

Джерело фото: suprotyv.com

Росія володіє приблизно 300 крилатими ракетами Х-101. За інформацією джерела NV у Силах оборони України, частину з цих ракет Росія вже використала під час останніх масованих обстрілів українських міст. Водночас очікується, що РФ продовжить виробництво цих ракет, незважаючи на західні санкції.

Згідно з оцінками української військової розвідки, російські підприємства військово-промислового комплексу здатні виготовляти 40–50 таких ракет щомісяця.

Загалом Росія може виробляти щомісяця від 42 до 56 балістичних і 90-115 крилатих далекобійних ракет.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.