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Борис Джонсон призвал предоставить Украине кредит на $500 млрд и назвать дату ее вступления в НАТО

17:36, 18 ноября 2024
Борис Джонсон отметил, что пора предоставить украинцам финансовую огневую мощь для выживания и победы.
Борис Джонсон призвал предоставить Украине кредит на $500 млрд и назвать дату ее вступления в НАТО
Фото: radiosvoboda.org
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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить Украине кредит в размере 500 млрд долларов, чтобы страна могла завершить войну, а также назвать дату, когда Украина вступит в НАТО. Соответствующее заявление на своей странице в соцсети Х Джонсон сделал по случаю приближения 1000-го дня полномасштабного вторжения России.

Борис Джонсон назвал великолепной новостью, что президент США Джо Байден наконец-то дал украинцам разрешение на использование ракет ATACMS против российских баз, а также добавил, что Британия и Франция должны немедленно симметрично принять решение об использовании крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

«Кроме того, пора предоставить украинцам финансовую огневую мощь для выживания и победы в этом конфликте, предоставив им кредит вроде ленд-лиза в размере 500 млрд долларов, который они будут в состоянии вернуть», – считает бывший премьер Британии.

Он заявил, что также крайне важно решить вопрос о членстве Украины в НАТО.

 «Это означает, что мы должны иметь мужество и логику, чтобы предоставить украинцам гарантии безопасности, в которых они нуждаются, и объявить дату в ближайшем будущем, когда Украина вступит в НАТО», – отметил Джонсон.

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США НАТО Украина Борис Джонсон

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