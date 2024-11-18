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Разрешение Байдена бить по России ракетами большой дальности ATACMS касается Курской области

09:13, 18 ноября 2024
Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты большой дальности в Курской области.
Разрешение Байдена бить по России ракетами большой дальности ATACMS касается Курской области
Источник фото: Getty Images
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Как ранее сообщалось, впервые президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS.

Как пишет издание Axios, по информации источников, разрешение Байдена снять запрет на удары дальнобойными ракетами по России касается только Курской области. В частности, там пишут, что, вероятно, мотивом этого решения было сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных войск в Россию для войны против Украины.

«Американские официальные лица надеются, что если войска Северной Кореи в Курске будут атакованы, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию, и российское контрнаступление в Курске провалится», - говорится в сообщении.

По информации Axios, о решении Байдена сообщили Украине «около трех дней назад».

Белый дом отказался комментировать ситуацию.

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США Украина война КНДР Джо Байден

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