Одесса без света больше суток, тем временем на западе Украины отменили графики отключений

Графики отключения света отменены в Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатье и Львовской области.

Как известно, после утреннего массированного обстрела 17 ноября "Укрэнерго" объявило о графиках отключений для всех областей Украины. Утром 18 ноября стало известно об отмене отключений света в Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатье и Львовской области.

При этом Одесса больше суток остается без света. Экстренные отключения в регионе до сих пор не отменены. По данным ОВА, ситуация с энергообеспечением очень тяжелая. На утро в городе до сих пор нет света, воды и отопления.

Городской электротранспорт не работает. 18 и 19 ноября решили сделать выходными днями в учебных заведениях всех типов и форм собственности.

Энергетики ранее заявляли, что работают над тем, чтобы запитать критическую инфраструктуру.

Пока нет никаких прогнозов по возобновлению энергоснабжения в домах. В городе развернуты «Пункты несокрушимости».

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