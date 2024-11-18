Одеса без світла більше доби, тим часом на заході України скасували графіки відключень

Як відомо, після ранкового масованого обстрілу 17 листопада "Укренерго" оголосило про графіки відключень для всіх областей України. Вж зранку 18 листопада стало відомо про скасування відключення світла на Івано-Франківщині, Рівненщині, Закарпатті та Львівщині.
Тим часом Одеса більше доби залишається без світла. Екстренні відключення у регіоні досі не відмінили. За даними ОВА, ситуація з енергозабезпеченням дуже важка. Станом на ранок у місті досі немає світла, води та опалення.
Міський електротранспорт не працює. 18 та 19 листопада вирішили зробити вихідними днями в закладах освіти усіх типів та форм власності.
Енергетики раніше заявляли, що працюють над заживленням критичної інфраструктури міста.
Поки немає ніяких прогнозів щодо відновлення енергопостачання у домівках. У місті розгорнуті «Пункти незламності».
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