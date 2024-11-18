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Одеса без світла більше доби, тим часом на заході України скасували графіки відключень

09:05, 18 листопада 2024
Графіки відключення світла скасовані на Івано-Франківщині, Рівненщині, Закарпатті та Львівщині.
Одеса без світла більше доби, тим часом на заході України скасували графіки відключень
Фото: Одеська міськрада
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Як відомо, після ранкового масованого обстрілу 17 листопада "Укренерго" оголосило про графіки відключень для всіх областей України. Вж зранку 18 листопада стало відомо про скасування відключення світла на Івано-Франківщині, Рівненщині, Закарпатті та Львівщині. 

Тим часом Одеса більше доби залишається без світла. Екстренні відключення у регіоні досі не відмінили. За даними ОВА, ситуація з енергозабезпеченням дуже важка. Станом на ранок у місті досі немає світла, води та опалення. 

Міський електротранспорт не працює. 18 та 19 листопада вирішили зробити вихідними днями в закладах освіти усіх типів та форм власності.

Енергетики раніше заявляли, що працюють над заживленням критичної інфраструктури міста. 

Поки немає ніяких прогнозів щодо відновлення енергопостачання у домівках.  У місті розгорнуті «Пункти незламності».

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