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У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла – дві черги і без світло-сірих зон

08:12, 18 листопада 2024
Для споживачів буде доступний новий вид графіку про відключення на наступну добу.
У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла – дві черги і без світло-сірих зон
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За командою Укренерго у понеділок – 18 листопада – з 6:00 до 22:00 діятимуть стабілізаційні відключення. Так, як зазначають у ДТЕК Київські регіональні електромережі, буде відключатися дві черги.

Для споживачів буде доступний новий вид графіку, а саме денний графік – актуальна інформація про відключення на наступну добу.

«В ньому немає світло-сірих зон. Ви зможете чітко орієнтуватися, коли буде світло, а коли ні. Графік оновлюється щодня, протягом однієї години після команди НЕК Укренерго», - пояснюють у ДТЕК.

Зазначається, що завдяки новій системі споживачі зможуть отримати більш точну інформацію і зможуть краще планувати свій час. Однак Укренерго може змінювати команди протягом дня – у таких випадках ДТЕК буде оновлювати денний графік.

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Київ світло

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