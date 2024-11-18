Банки активніше видають кредити бізнесу та населенню

Кредитування в Україні: банки активно видають позики бізнесу та населенню, ставки стабільні.

За даними Національного банку України, банки активно видають кредити як бізнесу, так і фізичним особам, при цьому відсоткові ставки стабілізувалися. Зростання обсягів чистих гривневих кредитів триває вже півтора року, а кредитування населення відбувається темпами, порівняними з попереднім кварталом, тоді як бізнес отримує позики з дещо повільнішими темпами.

За результатами третього кварталу 2024 року, обсяг кредитного портфеля клієнтів зріс на 22,4%. Обсяг чистих активів банків збільшився на 1,8%, а найбільший приріст спостерігався в інвестиціях банків в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які зросли на 8,9% порівняно з попереднім кварталом.

Чистий гривневий кредитний портфель бізнесу збільшився на 6,9% за квартал і на 22,9% — порівняно з III кварталом 2023 року. При цьому банки усіх груп, найбільше приватні, активно нарощували корпоративні кредити, зокрема в агросекторі та оптовій торгівлі.

Що стосується фізичних осіб, обсяг чистого роздрібного кредитного портфеля зріс на 9,7% за III квартал 2024 року, а порівняно з минулим роком — на 40,7%. Іпотечне кредитування залишалося основним напрямом в рамках державної програми «єОселя», при цьому валовий портфель цієї програми збільшився на 3,5 млрд грн.

Якість кредитного портфеля також покращилася. Частка проблемних кредитів (NPL) знизилася до 32,3%, а в бізнес-секторі — до 40,7%, що свідчить про стабільність банківської системи.

Завдяки цим факторам, банківський сектор демонструє позитивну динаміку, зокрема через поліпшення умов кредитування та зниження ставок на депозити для населення.

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