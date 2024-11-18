На Київщині судитимуть держреєстратора, який фальсифікував дані в реєстрі

Держреєстратор переписав з комунальної власності дві земельні ділянки вартістю понад 300 тисяч гривень.

На Київщині розпочато судовий процес щодо державного реєстратора, який вчинив незаконні дії з інформацією в автоматизованих системах, порушивши встановлені заборони під час воєнного стану. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, один із державних реєстраторів Бориспільського району, всупереч вимогам закону, без належних правових підстав вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про набуття права власності на земельні ділянки фізичними особами. В результаті таких дій з комунальної власності вибули дві земельні ділянки площею 0,19 га та 1,00 га, загальною вартістю понад 300 тисяч гривень.

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