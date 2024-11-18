Практика судов
  1. В Украине

На Киевщине будут судить госрегистратора, который фальсифицировал данные в реестре

13:32, 18 ноября 2024
Госрегистратор переписал из коммунальной собственности два земельных участка стоимостью более 300 тысяч гривен.
На Киевщине будут судить госрегистратора, который фальсифицировал данные в реестре
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Киевщине начат судебный процесс в отношении государственного регистратора, который совершил незаконные действия с информацией в автоматизированных системах, нарушив установленные запреты во время военного положения. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, один из государственных регистраторов Бориспольского района, вопреки требованиям закона, без надлежащих правовых оснований внес в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество информацию о приобретении права собственности на земельные участки физическими лицами. В результате таких действий из коммунальной собственности выбыли два земельных участка площадью 0,19 га и 1,00 га, общей стоимостью более 300 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Все документы, поступившие в суд через «Электронный суд», считаются поданными с использованием собственной электронной подписи – Верховный Суд

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу заявителю, поскольку тот не предоставил суду подписанный оригинал апелляционной жалобы – что решил Верховный Суд.

Дональд Трамп выбрал главой Федеральной комиссии по связи Брендана Карра, обещающего бороться с цензурой в Facebook

Карр пообещал взять на себя борьбу с цензурой со стороны крупных технологических компаний, включая Facebook, Google, Apple и Microsoft.

В проект бюджета на 2025 год закладывают 90 млрд грн кредита от Великобритании на оборонные расходы

В законопроекте о госбюджете на 2025 год предусмотрено привлечение в 2025 году кредита в объеме 90 млрд грн от правительства Великобритании на реализацию поддержки обороноспособности Украины.

Судьи райсудов будут иметь право на ежемесячную доплату 10,5 тысяч грн – бюджетный комитет оставил предложенную правительством норму в проекте бюджета

Судя по поправкам, которые озвучила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, норма о доплате в 10,5 тысяч грн для судей первой инстанции останется в бюджете на 2025 год.

Верховная Рада в скором времени рассмотрит законопроект о Госбюджете на 2025 год – комитет согласовал правки

Стало известно, как будет выглядеть финальная версия законопроекта о Государственном бюджете на 2025 год и какие правки учел бюджетный комитет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Денис Попков
    Денис Попков
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олена Радіонова
    Олена Радіонова
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • В'ячеслав Маринич
    В'ячеслав Маринич
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді