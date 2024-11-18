На Киевщине будут судить госрегистратора, который фальсифицировал данные в реестре

Госрегистратор переписал из коммунальной собственности два земельных участка стоимостью более 300 тысяч гривен.

На Киевщине начат судебный процесс в отношении государственного регистратора, который совершил незаконные действия с информацией в автоматизированных системах, нарушив установленные запреты во время военного положения. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, один из государственных регистраторов Бориспольского района, вопреки требованиям закона, без надлежащих правовых оснований внес в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество информацию о приобретении права собственности на земельные участки физическими лицами. В результате таких действий из коммунальной собственности выбыли два земельных участка площадью 0,19 га и 1,00 га, общей стоимостью более 300 тысяч гривен.

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