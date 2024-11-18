Банки активнее выдают кредиты бизнесу и населению

Кредитование в Украине: банки активно выдают займы бизнесу и населению, ставки стабильны.

По данным Национального банка Украины, банки активно выдают кредиты как бизнесу, так и физическим лицам, при этом процентные ставки стабилизировались. Рост объемов чистых гривневых кредитов продолжается уже полтора года, а кредитование населения происходит темпами, сопоставимыми с предыдущим кварталом, тогда как бизнес получает займы с несколько более медленными темпами.

По результатам третьего квартала 2024 года, объем кредитного портфеля клиентов вырос на 22,4%. Объем чистых активов банков увеличился на 1,8%, а наибольший прирост наблюдался в инвестициях банков в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые выросли на 8,9% по сравнению с предыдущим кварталом.

Чистый гривневый кредитный портфель бизнеса увеличился на 6,9% за квартал и на 22,9% - по сравнению с III кварталом 2023 года. При этом банки всех групп, больше всего частные, активно наращивали корпоративные кредиты, в частности в агросекторе и оптовой торговле.

Что касается физических лиц, объем чистого розничного кредитного портфеля вырос на 9,7% за III квартал 2024 года, а по сравнению с прошлым годом - на 40,7%. Ипотечное кредитование оставалось основным направлением в рамках государственной программы «еОселя», при этом валовой портфель этой программы увеличился на 3,5 млрд грн.

Качество кредитного портфеля также улучшилось. Доля проблемных кредитов (NPL) снизилась до 32,3%, а в бизнес-секторе - до 40,7%, что свидетельствует о стабильности банковской системы.

Благодаря этим факторам, банковский сектор демонстрирует положительную динамику, в частности из-за улучшения условий кредитования и снижения ставок на депозиты для населения.

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