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Що святкують 18 листопада та які пам’ятні події сталися цього дня

09:54, 18 листопада 2024
18 листопада святкують День сержанта Збройних Сил України.
Що святкують 18 листопада та які пам’ятні події сталися цього дня
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У понеділок, 18 листопада, в Україні відзначають День сержанта Збройних Сил. Це професійне свято було засноване 2019 року, щоб вшанувати сержантів та старшин, які виконують важливу роль в обороноздатності України.

Також в цей день відзначають Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації. Цей день був започаткований 2015 року Радою Європи з метою привернення уваги до проблеми насильства над дітьми та важливості їхнього захисту. 

Крім цього, 18 листопада святкують Міжнародний день устриць. Це свято присвячене вишуканому делікатесу – устрицям, що мають багату історію споживання і вважаються символом розкоші й витонченості. 

Також 18 листопада Всесвітній тиждень обізнаності про наркотики. Проводиться щороку з метою привернення уваги до проблем, пов’язаних із вживанням наркотичних речовин, включає ряд заходів, спрямованих на профілактику та інформування суспільства про ризики та наслідки вживання наркотиків. 

Віряни вшановують пам'ять святих мучеників Платона й Романа.

Пам’ятні події:

  • 1918 - Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса;
  • 1928 - На екрани вийшов мультфільм "Пароплавчик Віллі" виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса - символу компанії.
  • 1935 - Розпочався Варшавський процес над групою членів ОУН. Зарубіжна та місцева преса подавала реферовані промови обвинувачених, які зуміли схилити на свій бік багатьох симпатиків (завершився 13 січня 1936 року);
  • 1935 - У Ризі відкрито Монумент Свободи;
  • 1990 - Мстислав Скрипник прибув зі США до Києва, де в Софійському соборі відбулася його інтронізація на патріарха УАПЦ;
  • 2005 - Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторговельну поправку Джексона-Веніка для України;
  • 2007 - Унаслідок вибуху метану на орендному підприємстві "Шахта ім. Засядька" (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

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