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В Одесі 18 листопада не працюватиме електротранспорт

08:48, 18 листопада 2024
На період відновлення на маршрутах, де замість електротранспорту працюватимуть автобуси, перевезення зроблять безкоштовним.
В Одесі 18 листопада не працюватиме електротранспорт
Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Джерело фото: Одеська обласна державна адміністрація
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В Одесі 18 листопада трамваї та тролейбуси не вийдуть на маршрути. Їх частково замінять автобусами. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За його словами «обмеження енергопостачання не дозволяє нам запустити електротранспорт на маршрути».

«Зараз шукаємо ресурси, аби задіяти Мерседеси від партнерів – зокрема, водіїв. Наразі маємо можливість запустити вже чотири автобуси. Перевезення буде безкоштовним», - заявив Труханов.

Що стосується освітнього процесу, то міський голова Одеси наголосив, що рішенням обласної комісії ТЕБ і НС два дні будуть вихідними – 18 та 19 листопада. Організовано роботу чергових класів і груп.

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Одеса війна транспорт

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