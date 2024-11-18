В Одессе 18 ноября не будет работать электротранспорт

На период восстановления на маршрутах, где вместо электротранспорта будут работать автобусы, перевозку сделают бесплатной.

Заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Источник фото: Одесская областная государственная администрация

В Одессе 18 ноября трамваи и троллейбусы не выйдут на маршруты. Их частично заменят автобусами. Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По его словам, «ограничение энергоснабжения не позволяет нам запустить электротранспорт на маршруты».

«Сейчас ищем ресурсы, чтобы задействовать Мерседесы от партнеров – в частности водителей. В настоящее время есть возможность запустить уже четыре автобуса. Перевозка будет бесплатной», - заявил Труханов.

Что касается образовательного процесса, то городской голова Одессы подчеркнул, что решением областной комиссии ТЭБ и ЧС два дня будут выходными – 18 и 19 ноября. Организована работа дежурных классов и групп.

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