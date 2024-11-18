Число погибших в результате удара по Сумам возросло до 11, среди них — двое детей

Еще 55 человек ранены, среди них – 8 детей.

Число погибших в Сумах в результате ракетной атаки РФ по жилому дому вечером 17 ноября возросло до 11 человек. Такая информация по состоянию на утро 18 ноября сообщила в Министерстве внутренних дел.

«Количество погибших в Сумах возросло до 11 человек, из них двое детей (9-летний мальчик и 14-летняя девочка). 55 человек ранены, из которых 8 — дети», - говорится в сообщении.

Также в МВД информируют о зафиксированных многочисленных повреждениях квартир в домах, выбитых окнах и дверях, поврежденных автомобилях.

В знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной общине объявлены Дни траура 18 и 19 ноября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий