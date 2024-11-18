20:20, 18 ноября 2024
В Пенсионном фонде объясняют, что документами, подтверждающими период осуществления ФЛПом деятельности до 1 января 2004 года, могут быть, в частности: сведения из Реестра застрахованных лиц, документы об уплате страховых взносов и т.п.
Пенсионный фонд Украины рассказывает, какими документами подтвердить предпринимательскую деятельность как ФЛП в 1998-2002 годах.
Документами, подтверждающими период осуществления физическим лицом предпринимательской деятельности до 1 января 2004 года, могут быть:
На общей системе налогообложения:
- сведения из Реестра застрахованных лиц;
- документы об уплате страховых взносов: платежные поручения, квитанции учреждений банков, документы, подтверждающие почтовый перевод, справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов.
На упрощенной системе налогообложения:
- сведения из Реестра застрахованных лиц;
- свидетельство об уплате единого налога;
- специальный торговый патент;
- патент об уплате фиксированного размера подоходного налога с граждан;
- документы об уплате единого налога (платежные поручения, квитанции учреждений банков, документы, подтверждающие почтовый перевод, справки Пенсионного фонда Украины об уплате страховых взносов);
- справки о регистрации лица как субъекта на предпринимательскую деятельность по упрощенной системе налогообложения, которые выдаются органами Государственной налоговой службы Украины.
Вопрос регулируется:
- Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (статья 24);
- Порядком подтверждения стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным постановлением КМУ от 12.08.1993 №637 (пункт 4);
- Порядком представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденным постановлением правления ПФУ от 25.11.2005 №22-1, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 27.12.66601 (подпункт 2 пункта 2.1).
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