Какими документами подтвердить предпринимательскую деятельность как ФЛП в 1998-2002 годах

В Пенсионном фонде объясняют, что документами, подтверждающими период осуществления ФЛПом деятельности до 1 января 2004 года, могут быть, в частности: сведения из Реестра застрахованных лиц, документы об уплате страховых взносов и т.п.

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