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Якими документами підтвердити підприємницьку діяльність як ФОП у 1998-2002 роках

20:20, 18 листопада 2024
У Пенсійному фонді пояснюють, що документами, які підтверджують період здійснення ФОПом діяльності до 1 січня 2004, можуть бути, зокрема: відомості з Реєстру застрахованих осіб, документи про сплату страхових внесків, тощо.
Якими документами підтвердити підприємницьку діяльність як ФОП у 1998-2002 роках
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Пенсійний фонд України розповідає, якими документами підтвердити підприємницьку діяльність як ФОП у 1998-2002 роках.

Документами, які підтверджують період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності до 1 січня 2004 року, можуть бути:

На загальній системі оподаткування:

  • відомості з Реєстру застрахованих осіб;
  • документи про сплату страхових внесків: платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

На спрощеній системі оподаткування:

  • відомості з Реєстру застрахованих осіб;
  • свідоцтво про сплату єдиного податку;
  • спеціальний торговий патент;
  • патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;
  • документи про сплату єдиного податку (платіжні доручення, квитанції установ банків, документи, що підтверджують поштовий переказ, довідки Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків);
  • довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, які видаються органами Державної податкової служби України.

Питання регулюється:

  • Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (стаття 24);
  • Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою КМУ від 12.08.1993 №637 (пункт 4);
  • Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою правління ПФУ від 25.11.2005 №22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 №1566/11846 (підпункт 2 пункту 2.1).

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документи Пенсійний фонд ФОП

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