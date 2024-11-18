Кількість загиблих внаслідок удару по Сумах зросла до 11, серед них — двоє дітей

Ще 55 людей поранено, серед них – 8 дітей.

Кількість загиблих у Сумах унаслідок ракетної атаки РФ по житловому будинку ввечері 17 листопада зросла до 11 осіб. Таку інформацію станом на ранок 18 листопада повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

«Кількість загиблих у Сумах зросла до 11 людей, з них — двоє дітей (9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка). 55 людей поранено, з яких 8 — діти», - йдеться у повідомленні.

Також у МВС інформують про зафіксовані численні пошкодження квартир у домівках, вибиті вікна та двері, пошкоджені автівки

На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 18 та 19 листопада.

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