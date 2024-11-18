Что празднуют 18 ноября и какие памятные события произошли в этот день

В понедельник, 18 ноября, в Украине отмечают День сержанта Вооруженных сил. Этот профессиональный праздник был основан в 2019 году, чтобы почтить сержантов и старшин, которые играют важную роль в обороноспособности Украины.
В этот день отмечают Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации. Этот день был начат Советом Европы в 2015 году с целью привлечения внимания к проблеме сексуального насилия над детьми и важности их защиты.
Кроме того, 18 ноября празднуют Международный день устриц. Этот праздник посвящен изысканному деликатесу – устрицам, обладающим богатой историей потребления и считающимся символом роскоши и утонченности.
Также 18 ноября Всемирная неделя осведомлена о наркотиках. Проводится ежегодно с целью привлечения внимания к проблемам, связанным с употреблением наркотических веществ, включает ряд мер, направленных на профилактику и информирование общества о рисках и последствиях употребления наркотиков.
Верующие чтят память святых мучеников Платона и Романа.
Памятные события:
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