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Что празднуют 18 ноября и какие памятные события произошли в этот день

09:54, 18 ноября 2024
18 ноября отмечают День сержанта Вооруженных Сил Украины.
Что празднуют 18 ноября и какие памятные события произошли в этот день
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В понедельник, 18 ноября, в Украине отмечают День сержанта Вооруженных сил. Этот профессиональный праздник был основан в 2019 году, чтобы почтить сержантов и старшин, которые играют важную роль в обороноспособности Украины.

В этот день отмечают Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации. Этот день был начат Советом Европы в 2015 году с целью привлечения внимания к проблеме сексуального насилия над детьми и важности их защиты.

Кроме того, 18 ноября празднуют Международный день устриц. Этот праздник посвящен изысканному деликатесу – устрицам, обладающим богатой историей потребления и считающимся символом роскоши и утонченности.

Также 18 ноября Всемирная неделя осведомлена о наркотиках. Проводится ежегодно с целью привлечения внимания к проблемам, связанным с употреблением наркотических веществ, включает ряд мер, направленных на профилактику и информирование общества о рисках и последствиях употребления наркотиков.

Верующие чтят память святых мучеников Платона и Романа.

Памятные события:

  • 1918 - Провозглашена независимость Латвийской Республики; первым главой правительства избран Карлис Улманис;
  • 1928 - На экраны вышел мультфильм "Пароходик Вилли" производства компании Уолта Диснея. Этот день считают днем рождения Микки Мауса - символа компании.
  • 1935 - Начался Варшавский процесс над группой членов ОУН. Зарубежная и местная пресса подавала реферированные речи обвиняемых, которые сумели склонить на свою сторону многих симпатиков (завершился 13 января 1936);
  • 1935 - В Риге открыт Монумент Свободы;
  • 1990 - Мстислав Скрипник прибыл из США в Киев, где в соборе св. Софии состоялась его интронизация на патриарха УАПЦ;
  • 2005 - Сенат США отменил ограничительную внешнеторговую поправку Джексона-Веника для Украины;
  • 2007 - В результате взрыва метана на арендном предприятии "Шахта им. Засядько" (Донецк) погибли 100 горняков (еще один впоследствии умер в больнице).

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