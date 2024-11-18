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Дозвіл Байдена бити по Росії ракетами великої дальності ATACMS стосується Курської області

09:13, 18 листопада 2024
Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети великої дальності в Курській області.
Дозвіл Байдена бити по Росії ракетами великої дальності ATACMS стосується Курської області
Джерело фото: Getty Images
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Як раніше повідомлялося, вперше президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS.

Як пише видання Axios за інформацією джерел, дозвіл Байдена зняти заборону на удари далекобійними ракетами по Росії стосується тільки Курської області. Зокрема, там пишуть, що, ймовірно, мотивом цього рішення було стримування Північної Кореї від відправки додаткових військ до Росії для війни проти України.

«Американські офіційні особи сподіваються, що якщо війська Північної Кореї в Курську будуть атаковані, Пхеньян може переглянути своє рішення про відправку військ до Росії, і російський контрнаступ у Курську провалиться», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Axios, про рішення Байдена повідомили Україні «близько трьох днів тому».

Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

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США Україна війна КНДР Джо Байден

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