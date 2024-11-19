На Кіровоградщини ракета впала і не зірвалася неподалік одного з населених пунктів

У Кіровоградській області методом контрольованого підриву знешкодили частину російської ракети, що не вибухнула.

Фото: kg.npu.gov.ua

Поліція Кіровоградської області повідомила про знешкодження бойової частини збитої російської крилатої ракети, яка впала неподалік одного з населених пунктів регіону.

Частина ракети не здетонувала, і місцеві мешканці викликали фахівців вибухотехнічної служби. За допомогою спеціального обладнання бойову частину виявили під шаром ґрунту. Її знищили на місці методом контрольованого підриву з дотриманням усіх заходів безпеки.

Правоохоронці нагадують громадянам про небезпеку контакту з вибуховими предметами. У разі виявлення підозрілих об’єктів потрібно відійти на безпечну відстань і негайно повідомити про знахідку за номером «102».

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