В Україні стартував добір прокурорів на керівні посади для наповнення кадрового резерву

Кандидати можуть подати документи на одну або декілька посад.

18 листопада стартував добір прокурорів для наповнення кадрового резерву на керівні посади обласних та окружних прокуратур. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Кандидати можуть подати документи на одну або декілька посад.

Кінцевий термін подання документів: 6 грудня 2024 року (16:45).

Які особливості добору та його основні етапи?

Головна мета добору — сформувати кадровий резерв для заміщення посад в обласних та окружних прокуратурах. Зокрема, резерв формується на такі посади:

- керівник обласної прокуратури;

- перший заступник та заступник керівника обласної прокуратури;

- керівник окружної прокуратури.

Процес добору складається з шести основних етапів:

подання кандидатами документів для участі в доборі; перевірка поданих кандидатами документів та оцінка презентації; виконання практичного завдання; проведення перевірки доброчесності кандидатів Комісією; проведення співбесіди; визначення результатів добору та прийняття рішення про затвердження кадрового резерву.

Хто може брати участь у доборі?

Участь у доборі на заміщення вакантних посад можуть брати виключно діючі прокурори. Для посад керівників окружних прокуратур — діючі прокурори зі стажем роботи на посадах прокурорів не менше 3 років. На посади керівників обласних прокуратур, перших заступників та заступників — не менше 5 років.

Не зможуть взяти участь у доборі прокурори, повноваження яких зупинено у зв’язку із відстороненням від посади згідно з пунктами 3-5 частини першої статті 64 Закону України «Про прокуратуру», а також прокурори, які були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Які документи треба подати для участі у доборі? Які терміни?

Прокурори, які мають намір взяти участь у доборі, у встановлені строки подають особисто до кадрових підрозділів обласних прокуратур, у яких вони обіймають посади, а прокурори Офісу Генерального прокурора – до Департаменту кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора, або на офіційні електронні адреси (перелік підрозділів, їх адреси додаються, додаток 4), в паперовому чи електронному вигляді:

– письмову заяву про участь у доборі (форми заяв додаються, додаток 5);

– презентацію, в якій у довільній формі викладається бачення розвитку органу прокуратури, у якому кандидат претендує на включення до кадрового резерву (обласна чи окружна прокуратура відповідно), яка повинна відповідати пункту 1.2 розділу I згаданої вище Методології;

– автобіографію.

Кадрові підрозділи, окрім зазначених вище документів, у триденний строк після завершення строку для подання документів кандидатами передають до Комісії стосовно кожного з них:

– біографічну довідку за формою, визначеною у Положенні про організацію кадрової роботи в органах прокуратури України, затвердженому наказом Генерального прокурора від 10 лютого 2022 року № 25;

– звіти про результати оцінювання якості роботи прокурора за останні три роки.

Прокурор може подати заяву для участі в доборі на одну або декілька категорій адміністративних посад в обласних та окружних прокуратурах. У разі подачі заяв на декілька категорій адміністративних посад, пакет документів формується окремо.

Прокурор засвідчує відповідність оригіналу письмових документів власним підписом, а електронних документів – кваліфікованим електронним підписом.

Кадрові підрозділи передають до Комісії документи в електронному вигляді. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи. Скановані копії документів повинні бути якісно виготовленими, доступними для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації. Загальний розмір усіх файлів не може перевищувати 20 мегабайт.

Кінцевий термін подачі документів — 6 грудня 2024 року (16:45 за київським часом).

Прокурор може подати заяву для участі в доборі на одну або декілька посад в обласних та окружних прокуратурах. У разі подачі заяв на декілька категорій адміністративних посад, пакет документів формується окремо.

Куди звернутись, якщо залишилися питання?

Додаткову інформацію з питань проведення добору надає Поліщук В’ячеслав Володимирович, прокурор відділу роботи з кадрами Офісу Генерального прокурора.

Тел.: (044) 596-73-66.

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